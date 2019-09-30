Libya'dan İstanbul'a fidye operasyonu

İstanbul Emniyeti, Libya'da fidye için kaçırılan ve kurtarılan bir iş adamının alıkonulması olayıyla ilgili operasyon düzenledi. İddialara göre; Libya uyruklu iş adamının kaçırılmasına aracılık eden ve fidyenin İstanbul'a gönderilmesini bekleyen üç kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyeti'nin soruşturması geçtiğimiz Cumartesi günü açıldı. Fatih İlçesi'ne bağlı Kemalpaşa Mahallesi'nde iş yeri bulunan Libya uyruklu Abdalnasser Ibrahim N.'nin (30) Libya'da bulunan bir arkadaşı İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nü aradı ve iş adamının Libya'da bir mafya grubu tarafından kaçırıldığını ve serbest bırakılması karşılığında 800 bin Dolar fidye talep edildiğini söyledi.

ALTI SAATTE KURTARILDI

İhbarcı; mağdur iş adamının ailesinin şüphelilerle 70 bin Dolar karşılığında anlaşma sağladığını ve Ibrahim E. isimli bir kişinin Fatih'teki iş yerine gelerek parayı alacağını ifade etti. İstanbul Polisi iş yeri yetkilileriyle temasa geçti. İş yerine gelen Ibrahim E. (37) isimli şüpheli 70 bin Dolar fidyeyi aldı ve suçüstü yakalandı. Şüphelinin parayı Libya uyruklu bir kişiye götüreceği belirlendi. Esenyurt Koza Mahallesi'nde bir adrese baskın yapıldı. İş adamının kaçırılması olayında aracılık eden Libya uyruklu Abdulbadia Altushanı Abdullah D. (23) isimli bir diğer şüpheli de yakalandı. İstanbul Polisi hemen tercüman aracılığıyla şüphelilerin ifadelerini aldı ve kaçırılan iş adamıyla ilgili bilgiler Libya Başkonsolosluğu üzerinden Libya İçişleri Bakanlığı'na iletildi. İş adamı, İstanbul Polisi'nin ulaştığı ve aktardığı bilgilerle altı saatte Libya'da kurtarıldı.