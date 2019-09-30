Melih Altınok: Siyasi problemden çok kişilik sorunu ile karşı karşıyayız

Yaşadığımız son deprem, beklenen daha büyüğü için bir erken alarmdı.

Yapmamız gerekenleri bizlere, yöneticilerimize bir bir hatırlattı.

Ama yine çabuk unuttuk. Günlerdir İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun deprem koordinasyon toplantısına "küsmesiyle" meşgulüz.

Kafası karışanlar için tane tane anlatalım:

Bildiğiniz üzere depremin hemen ardından merkezi hükümet yetkilileri İstanbul'a çıkartma yaptılar.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında yapılan toplantıya bütün kurumların temsilcilerinin yanı sıra İmamoğlu da katıldı. Ve toplantının ertesi sabah saat 10.00'da İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün Hasdal yerleşkesinde devam edilmesi kararlaştırıldı.

Sabah toplantıda, aralarında askerler, bakanlar ve büyükşehir belediyesinden 47 kişinin de olduğu 269 görevlinin tümü vardı. İmamoğlu hariç!

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