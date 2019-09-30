PKK, bize cehennemi yaşattı

BUGÜN NELER OLDU

Son 69 ayda Irak'ın kuzeyindeki örgüte ait barınma alanlarından kaçarak Türkiye sınırında güvenlik güçlerine teslim olan çocuk yaştaki 84 teröristin PKK'nın gerçek yüzünü bir kez daha ortaya koydu.Yaylada ailem ile çadırda yatarken kaçırıldım. Kandil'e gittiğimde 15-16 yaşında hamile kız çocuğu dahi gördüm.Okul yolunda kaçırıldım. Tecavüze uğradım. 17 ay kaldığım PKK'da yaşanan onlarca tecavüz, taciz, infaz ve intiharlara tanık oldum.İşkence, cinsel istismar, infaz... PKK bize dağda cehennemi yaşattı.Odun taşıttılar, su taşıttılar. Sürekli dayak vardı.17 ay boyunca defalarca tecavüz ettiler. Babam kahrımdan felç oldu.Onlarca çocuğun intiharına şahit oldum. Kandil çocukların cehpennemi.