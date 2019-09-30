Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Rum Kilisesi Başpiskoposu: Erdoğan, ülkesini seven cesur bir lider

 Başpiskoposu: Erdoğan, ülkesini seven cesur bir lider

 Başpiskoposu II. Hrisostomos, sorunu konusunda endişelenmediğini, çünkü sorunun çözülemeyeceğini söyledi.​ Türkiye’nin, Kıbrıs’ın tümünü almayı hedeflemediğini söyleyen Hrisostomos, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, akıllı bir insan. Ülkesinin daima geliştiğini görmek istiyor. Erdoğan ülkesini seven cesur bir lider" dedi.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 30.9.2019 17:07 Güncelleme Tarihi: 30.9.2019 17:07
Rum Kilisesi Başpiskoposu: Erdoğan, ülkesini seven cesur bir lider

ERDOĞAN CESUR BİR VATANSEVER

Rum Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos Türkiye'nin, Kıbrıs'ın tümünü almaya çalışmadığını söylerken "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, akıllı bir insan. Ülkesinin daima geliştiğini görmek istiyor. Erdoğan ülkesini seven cesur bir lider" dedi.

RUM ORDUSU GÜÇLENMELİ

II. Hrisostomos, Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis'e, birçok kez Kıbrıs sorununun çözülmeyeceğini ve bugüne kadar hiçbir liderin sorunu çözemediğini söylediğini dile getirdi.

Rum Kilisesi, Güney Kıbrıs'ta hem halk, hem de siyaset üzerindeki etkili gücü ile biliniyor.

Adnan Oktar organize suç örgütü davasında sanıklar inkar yolunda!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Rum Kilisesi Başpiskoposu: Erdoğan, ülkesini seven cesur bir lider
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN