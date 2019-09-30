Rum Kilisesi Başpiskoposu: Erdoğan, ülkesini seven cesur bir lider

ERDOĞAN CESUR BİR VATANSEVER

Rum Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos Türkiye'nin, Kıbrıs'ın tümünü almaya çalışmadığını söylerken "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, akıllı bir insan. Ülkesinin daima geliştiğini görmek istiyor. Erdoğan ülkesini seven cesur bir lider" dedi.

RUM ORDUSU GÜÇLENMELİ

II. Hrisostomos, Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis'e, birçok kez Kıbrıs sorununun çözülmeyeceğini ve bugüne kadar hiçbir liderin sorunu çözemediğini söylediğini dile getirdi.

Rum Kilisesi, Güney Kıbrıs'ta hem halk, hem de siyaset üzerindeki etkili gücü ile biliniyor.