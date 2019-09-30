Savunma sanayisinde dışa bağımlılık ortadan kalkacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan MİLGEM Projesi kapsamında üretilen 4'üncü ve son Ada sınıfı korvet gemisi olan TCG Kınalıada'nın (F-514) Deniz Kuvvetlerine teslimi töreni ile Pakistan MİLGEM Korvet Projesi 1'inci Gemi Sac Kesme Töreni'ne katıldı. Erdoğan törende yaptığı konuşmada şunları söyledi:

* Sahil Güvenlik ile Türkiye karasularında, donanmayla dünyanın dört bir yanında tüm insanlığın huzuru, adalet ve barışı için çalışıyoruz. çalışmaya devam edeceğiz. Son dönemde dünya ve özellikle Akdeniz'de yaşanan hadiseler, bize her alanda olduğu gibi denizlerde de çok daha güçlü olmamız gerektiğini işaret ediyor. Bu sebeple karada ve havada devreye aldığımız nice savunma ve taarruz sistemlerimiz gibi MİLGEM gemilerimizi de kararlılıkla inşa ediyor, denizlere uğurluyoruz. Türkiye bugün dünyada bir savaş gemisini milli imkanlarıyla tasarlayan, inşa eden ve idamesini gerçekleştirebilen 10 ülkelerden biri olmuştur. Bu kapsamda hepimiz, ürettiğimiz Heybeliada'yı 2011'de, Büyükada'yı 2013'te, Burgazada'yı da 2016'da denize indirmiştik. MİLGEM Projesi'nde yıllar içinde edinilen tecrübeyle, yerlilik oranını yüzde 70 seviyesine kadar yükselttik ve böylece onu denize indiriyoruz.

Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! MİLGEM'in 4. gemisi hizmete giriyor

* Kınalıada'nın tasarım, inşa ve entegrasyon faaliyetleri, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda yürütüldü. Bu süreçte ihtiyaç duyulan tasarım, araştırma, geliştirme, tedarik ve hizmet alım işleri, Savunma Sanayi Başkanlığımız tarafından yerli ve milli imkanlarla gerçekleştirildi. Gemimizin platform sistemleri ve dizayn sistemleri, STM, silah ve sensör sistemleri ASELSAN, savaş ve yönetim sistemi HAVELSAN tarafından sağlandı.







* MİLGEM Ada sınıfı korvetlerin ilk üçünden farklı olarak Kınalıada'nın ROKETSAN tarafından milli imkanlarla geliştirilen Atmaca füzesini kullanacak. HAVELSAN ve Deniz Kuvvetlerimizin birlikte geliştirdikleri "Advent" adı verilen savaş yönetim sistemi de ilk kez Kınalıada gemisinde yer alacak. Böylece geminin yerlilik oranı daha da arttırılmış oldu. Ülkemiz ile dost ve kardeş devletlerin ihtiyaçlarını karşılayacak olan dizel-elektrikli denizaltı projesiyle ilgili çalışmalar da sürüyor. İzmir tersanesini deniz kuvvetlerimize daha iyi hizmet verebilmesi için altyapı ve yüzer havuzlarla güçlendiriyoruz. Buradaki ilk yüzer havuzu önümüzdeki kasım ayında hizmete alıyoruz. Askeri ve sivil tersaneler arasındaki iş birliğini artırarak büyük bir potansiyelin olduğu dünya piyasalarındaki yerimizi genişletmeyi planlıyoruz. Gemi makinalarından deniz toplarına, füzelere, torpidolara, elektronik sistemlere kadar her alanda yerli ve milli imkanları en üst seviyeye çıkarmakta kararlıyız.

* Savunma sanayisinde dışa bağımlılığımızı yüzde 80'lerden, yüzde 30'lara indi. Gerçekten önemli mesafe katettik. Bugün dünyanın en büyük 100 savunma şirketi arasına giren 5 firmamız bulunuyor. İnşallah bu sayı sürekli artacaktır. Hedefimiz 2023 yılında savunma sanayinde dışa bağımlılığımızı tamamen ortadan kaldırmaktır.







TÜRK MİLLETİNİ TANIMAYANLARA KENDİMİZİ TANITMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Madem bizim açık ikazlarımıza rağmen üzerimize, üzerimize geliyorlar, bunun da sonuçlarına katlanacaklar. Türkiye'yi ve Türk milletini hala tanıyamamış olanlara kendimizi tanıtmaya devam edeceğiz demektir.



YERLİ SAVAŞ UÇAĞI MÜJDESİ

Türkiye'nin savunma sanayisinde kat ettiği mesafe istiklaline ve istikbaline daha güvenli bakmasını sağladı. Geçmişte arzu ettiğimiz, gemileri, uçakları, araç/ gereçleri paramızla dahi alamadığımızı asla unutmadık, unutmayacağız. Proje ortağı olduğumuz F-35 uçakları konusunda yaşananlar bu alandaki kararlığımızı daha da arttırmıştır. Nasıl korvetlerimizi kendimiz inşa ettiysek, nasıl Atak helikopterlerimizi kendimiz yapabildiysek, nasıl İHA'larımızı, SİHA'larımızı, uydularımızı geliştirip, uçurduysak inşallah kendi savaş uçağımıza da kavuşacağız. Zaman yakındır.



UYUYAN DEVİ UYANDIRDILAR, SONUÇLARINA KATLANACAKLAR

Yürüttüğümüz çalışmaların sonuçlarını kendi ihtiyaçlarımızı karşılamanın yanında, dostlarımız la da paylaşıyoruz. Savunma ve havacılık ihracatımız, geçtiğimiz yıl itibarıyla yaklaşık 2 buçuk milyar doları buldu. Biz tüm bu yatırımları, dostlarımızın emin olmasını sağlamak, birliğimize ve bütünlüğümüze göz dikenleri caydırmak için yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Esasen, özellikle son 6 yıldır bir biri ardına yaşadığımız sıkıntıların gerisindeki sebeplerden biri de Türkiye'yi işte bu hedeflerine ulaşmaktan alıkoymak olduğu açıktır. Hep söylediğim gibi, başaramayacaklar. Madem uyuyan devi uyandırdılar, sonuçlarına da katlanacaklar.







HAKKIN VE HAKLININ PAKİSTAN'LA İLK ADIM YANINDA OLACAĞIZ

Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın törende yaptığını konuşmaya değinen Başkan Erdoğan, "Bakın bir şeyden bahsetti. Cammu Keşmir'den. 8 milyon insan adeta bir açık hava hapishanesinde şu anda yaşamaya mahkum ediliyorlar. Her türlü işkenceye maruz bırakılıyorlar. Bu olayın bir diğeri Filistin'de yaşanıyor. Orada da insanlar ne yazık ki topraklarından çıkıp bir başka yere gidemiyorlar. Peki insanlık buna karşı ne yapıyor? Dünyadaki bu güçlü ülkeler acaba buna karşı ne diyor? Sesleri çıkıyor mu? Hayır. Sadece biz konuştuk, sadece Malezya konuştu. Maalesef, herkesin zihinlerinde başka senaryolar var. Ama bizim zihnimizde tek senaryo var. Biz hakkın ve haklının yanında olmaya devam edeceğiz. Mazlumların yanında olmaya devam edeceğiz. Güçlünün yanında değil, çünkü bizim inancımızda güçlünün haklı olduğu değil, haklının güçlü olduğu bir dünya var, biz buna inanıyoruz" dedi.







PAKİSTAN'LA İLK ADIM

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törende Pakistan MİLGEM korvet projesinin ilk gemisinin sac kesimi de yapıldı. Törene, Başkan Erdoğan ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanı Zafar Mahmood Abbasi de katıldı. Başkan Erdoğan konuşmasının ardından kask, kaynakçı eldiveni ve gözlük takarak, Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanı Zafar Mahmood Abbasi ile birlikte Pakistan MİLGEM korvet projesi 1. gemisinin ilk kaynağını yaptı.



Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal: Günümüzde, modern gemilere sahip olan bahriyeliler değil, bunları inşa edebilme kabiliyetinde olanlar denizlerdeki mücadelede caydırıcılık sağlayabilmektedir. Milli Savunma Sanayimiz geldiği aşamada, ihtiyaç duyduğumuz gemileri yerli ve milli olarak üretip, idamesini ve modernizasyonunu yapabilecek insan gücüne ve teknolojik kabiliyete kavuşmuştur. Türk Deniz Kuvvetleri olarak MİLGEM korvetlerinin kullanımından elde ettiğimiz tecrübe ve bilgi birikimini Pakistan Deniz Kuvvetleri ile paylaşmaya hazır olduğumuzu belirtmek isterim.



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Tarihe baktığımızda görüyoruz ki, deniz gücü kuvvetli olanlar daima yükselmiş, deniz gücünü kaybedenler zaafa uğramışlardır. Bu bakımdan güçlü bir donanmaya ihtiyacımız dün vardı, bugün de var, yarın da olacak. Edindiğimiz tecrübeler devletimizin bekası, asil milletimizin huzur ve güvenliği için yerli ve milli savunma sanayimizin geliştirilmesinin, ilerletilmesinin hayati önemi haiz olduğunu bizlere açıkça göstermiştir. Kısacası biz artık pazar olmak istemiyoruz.







BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ALIŞVERİŞ SÜRPRİZİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "TCG Kınalıada'nın (F-514) Hizmete Giriş Töreni" ve "Pakistan MILGEM Korvet Projesi 1. Gemi Sac Kesme Töreni"ne katılmadan önce Kısıklı'daki Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasına uğradı. Tuzla'daki törene gitmek üzere Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkan Erdoğan Tarım Kredi Kooperatifi tarafından açılan satış mağazasına girdi. Mağazada alışveriş arabasıyla dolaşarak bazı ürünler alan Erdoğan, vatandaşlarla bir süre sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.