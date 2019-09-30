Türk hava sahasını ihlal eden İHA düşürüldü

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Fırat Kalkanı Harekât Bölgesi ve Kilis'in batısında Türk hava sahasını 6 kez ihlal eden milliyeti belirsiz insansız hava aracı (İHA), F-16'lar tarafından vurularak düşürüldü. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, önceki gün milliyeti ve tipi tespit edilemeyen bir İHA'nın Fırat Kalkanı Harekât Bölgesi ve Kilis'in batısında Türk hava sahasını 6 kez ihlal ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan koordineler sonucu kime ait olduğu belirlenemeyen İHA, İncirlik'ten kalkan iki F-16 tarafından saat 13.24'te vuruldu. İHA'nın enkazı Kilis İl Jandarma unsurlarınca Çıldıroba Üs Bölgesi- Beşiriye Geçici Barınma Merkezi arasında düşmüş olarak bulundu" ifadesi yer aldı.