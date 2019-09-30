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Ünlü jinekolog yeniden tutuklandı!

Nişantaşı’ndaki muayenehanesinde iki kadın hastasına cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen ünlü profesör yeniden tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ATAKAN IRMAK
ATAKAN IRMAK Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 30.9.2019 13:20 Güncelleme Tarihi: 30.9.2019 13:20
Ünlü jinekolog yeniden tutuklandı!

Ünlü jinekolog Profesör Doktor Fecri Sevilen, Nişantaşı'ndaki muayenehanesinde iki kadın hastasına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Fecri Sevilen hakkında 25 yıla kadar hapsi istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Sevilen'in tedavi için muayenehanesine gelen ve muayene sırasında beden ve ruh bakımından kendilerini savunamayacak durumda olan iki kadını, nüfuzu kötüye kullanarak cinsel saldırıda bulunduğu ve kadınlardan birinin mahrem fotoğrafını çekerek özel hayatını ifşa ettiği ileri sürülmüştü. İddianamenin hazırlanmasından sonra Fecri Sevilen cezaevinden tahliye edilmişti.

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YENİDEN TUTUKLANDI

İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Sevilen'in dosyası ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Duruşma Savcısı mütalaasını açıkladı. Sanığın iki kadına 'Cinsel saldırı' suçundan cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti de sanığı yeniden tutuklayarak cezaevine gönderdi.

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Ünlü jinekolog yeniden tutuklandı!
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