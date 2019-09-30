Yücel’den BM’de ‘hoşgörü’ mesajı

BUGÜN NELER OLDU

Bahçeşehır Üniversitesi Global Başkanı Enver Yücel, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de katıldığı BM toplantısında konuşma yaptı. Yücel, "Ders kitaplarında farklı inanç ve dinlere yönelik nefret dili ayıklanmalıdır" dedi. Toplantıda "Medeniyetler İttifakında Eğitimin Önemi" başlıklı bir konuşma yapan Enver Yücel, "Dünya üzerinde karşı karşıya kaldığımız sorunların temelinde insanların birlikte barış içinde yaşayamaması, farklı inanç ve kültürlerin başka amaç ve çıkarlar için kullanılması yatmaktadır" diye konuştu.