Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Yücel’den BM’de ‘hoşgörü’ mesajı

Yücel’den BM’de ‘hoşgörü’ mesajı

Giriş Tarihi: 30.9.2019
Yücel’den BM’de ‘hoşgörü’ mesajı
Bahçeşehır Üniversitesi Global Başkanı Enver Yücel, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de katıldığı BM toplantısında konuşma yaptı. Yücel, "Ders kitaplarında farklı inanç ve dinlere yönelik nefret dili ayıklanmalıdır" dedi. Toplantıda "Medeniyetler İttifakında Eğitimin Önemi" başlıklı bir konuşma yapan Enver Yücel, "Dünya üzerinde karşı karşıya kaldığımız sorunların temelinde insanların birlikte barış içinde yaşayamaması, farklı inanç ve kültürlerin başka amaç ve çıkarlar için kullanılması yatmaktadır" diye konuştu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Yücel’den BM’de ‘hoşgörü’ mesajı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN