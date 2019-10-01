7 terörist etkisiz

HDP'NİN

BUGÜN NELER OLDU

Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatıyla bölücü terör örgütü mensubu 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Bölgede operasyonların aralıksız olarak devam ettiği öğrenilrdi. Diğer taraftan Mardin'de önceki gün öldürülen teröristin "Roger" kod adlı Fırat Şimdi olduğu belirlendiYine önceki gün Siirt'te etkisiz hale getirilen 5 PKK'lı teröristin, 4 Temmuz'da Eruh kırsalında Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran'ın şehit edildiği saldırının faili olduğu belirlendi.Diyarbakır'da yapılan operasyonda yaralı teröristlerin tedavi edilmesini sağlayan ve örgütün şehir yapılanmasında görevli 2 terörist yakalandı. Teröristlerden birinin Vekil kod adlı Ş.Ş., diğerinin de Ferhat kod adlı Y.E. olduğu belirlendi. Teröristlerden Ş.Ş.'nin HDP il yöneticisi, Diyarbakırspor yöneticisi ve 3 dönem milletvekili aday adayı olduğu öğrenildi. Diğer taraftan Suriye sınırında, eylem hazırlığındaki 2 terörist yakalandı.