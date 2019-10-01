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'daki terör saldırısının failleri öldürüldü

'da özel harekat polislerini taşıyan araca yönelik saldırıyı düzenleyen teröristlerden ikisi 'de çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 1.10.2019 21:19 Güncelleme Tarihi: 1.10.2019 21:21
Adana'daki terör saldırısının failleri öldürüldü
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Adana'da çevik kuvvet polislerinin servisine bombalı saldırı düzenleyen 2 MLKP'li terörist, Eskişehir'de etkisiz hale getirildi. Eskişehir ve Adana Emniyet Müdürlüğü ekiplerince; Adana'da 25 Eylül'de çevik kuvvet polislerinin taşındığı araca bombalı terör saldırısı düzenleyen Fırat Şeran ve Ozan Sökmen isimli 2 MLKP'li teröristin kaldığı hücre evine operasyon düzenlenmiştir.

Operasyonda çıkan çatışmada 2 terörist ölü olarak ele geçirilmiştir." ifadeleri kullanıldı..
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Adana'daki terör saldırısının failleri öldürüldü
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