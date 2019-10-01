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Son Dakika: Bakan 'ndan Macron'a sert çıkış! "Türkiye'ye dil uzatması haddini aşmaktır"

Son Dakika haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt , Cumhurbaşkanı Macron'un skandal açıklamalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. " Macron, ülkesine kaç tane mülteciyi almıştır? Onun yerine YPG/PKK'lıları 'nda ağırlamıştır" dedi. Ayrıca Çavuşoğlu; 'İfade özgürlüğü konusunda Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Türkiye'ye dil uzatması haddini aşmaktır. Macron'un bugünkü konuşmalarını ayakları pislik içinde gömülüyken öten horoza benzetiyorum' dedi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 1.10.2019 17:37 Güncelleme Tarihi: 1.10.2019 17:49
Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Macron'a sert çıkış! Türkiye'ye dil uzatması haddini aşmaktır

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un açıklamalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Macron'un Elysee Sarayı'nda terör örgütü YPG/PKK'lıları ağırladığını ifade eden Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu şöyle dedi:

"(Fransa Cumhurbaşkanı) Macron, ülkesine kaç tane mülteciyi almıştır? Onun yerine YPG/PKK'lıları Elysee Sarayı'nda ağırlamıştır." dedi.

"MACRON'UN TÜRKİYE'YE DİL UZATMASI HADDİNİ AŞMAKTIR"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "(İfade özgürlüğü konusunda) Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Türkiye'ye dil uzatması haddini aşmaktır." dedi.

"AYAKLARI PİSLİK İÇİNDE GÖMÜLÜYKEN ÖTEN HOROZA BENZETİYORUM"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un bugünkü konuşmalarını ayakları pislik içinde gömülüyken öten horoza benzetiyorum." dedi.

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Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Macron'a sert çıkış! "Türkiye'ye dil uzatması haddini aşmaktır"
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