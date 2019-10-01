Cemal Kaşıkçı’nın nişanlısı: Bir yıl çok zor geçti

BUGÜN NELER OLDU

Cinayetin yıldönümünde Deutsche Welle'ye konuşan Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz şunları söyledi:* Suudi Prens'in Muhammed Kaşıkçı cinayetinin kendi sorumluluğu altında işlendiğine dair sözleri siyasi bir manevra gibi. Aynı zamanda benim haberim yoktu diyor. Sorumluluk alarak sorumluluktan kaçma gibi geldi bana.* BM raporuna istinaden hiçbir ülke adım atmadı. Bu beni çok ciddi hayal kırıklığına uğrattı. Benim için çok zor bir yıl geçti.* ABD'den farklı bir tepki gelseydi Avrupa ülkelerinden daha fazla ses duyabilirdik. Deutsche WELLE