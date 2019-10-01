CHP’de “şehide saygısızlık” krizi: 4 istifa

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Antalya'nın Kepez ilçesindeki bir sokağa "Şehit Uzman Çavuş Erdoğan Sönmez" isminin verilmesine ilişkin karara şerh koyan CHP'li meclis üyesi Mustafa İlhan'a büyük tepki gösterildi. 4 CHP'li meclis üyesi istifa ederek İYİ Parti'ye geçti. MHP İlçe Başkanı Mehmet Seyyar da parti binasında basın toplantısı düzenledi. Toplantıya katılan şehidin babası İlyas Sönmez, CHP'li İlhan'ı kınadığını belirterek "Oğlum bu vatan için şehit oldu, isminin yaşatılmasını bekliyoruz. Geride iki evladım ve bir ben varım. Üçümüz de şehit olmaya hazırız" dedi. CHP'li meclis üyesinin şerhinin kabul edilemez olduğunu dile getiren Mehmet Seyyar ise şunları söyledi: "Milli vicdanı yok sayarak HDP/PKK ile genel siyasette kirli bir ittifak sürecine giren CHP ve İP, yerel siyasette de bu şaibeli yolda yürümeye devam etmektedir. Paylaşımlarıyla terörist propagandası yapan Mustafa İlhan, aslının gereğini yaparak milletin kutsalına dil uzatmıştır."