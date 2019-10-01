Güvenli bölge için ileri adım mesajı

BUGÜN NELER OLDU

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 3.5 saat süren toplantının ardından yayımlanan MGK bildirisinde, şöyle denildi:* Ülkemizin güvenliğini yakından ilgilendiren önemli iç ve dış gelişmeler ele alınmış, millî birlik ve beraberliğimiz ile bekamızı tehdit eden PKK/PYDYPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı yurt içi ve yurt dışında azim ve kararlılıkla sürdürülen mücadele hakkında Kurul'a bilgi sunulmuş ve konu müzakere edilmiştir.* Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve siyasi birliğine saygılı, yeni Anayasa temelinde siyasi çözümden yana olduğu uluslar arası toplumla her fırsatta paylaşılmıştır. Bu bağlamda Türkiye'nin, insani bir mesele olarak ele aldığı Suriyeli sığınmacıların evlerine bir an önce dönmelerini sağlayacak güvenli bölge projesinin hayata geçirilmesine ilişkin samimi gayretlerini daha ileri adımlarla güçlendireceği belirtilmiş; milli güvenliğin sağlanması için gereken iradeyi ortaya koymakta tereddüt etmeyeceği ifade edilmiştir.* Irak'ın kuzeyinde PKK/KCK terör örgütüne karşı her iki ülkenin güvenliğini sağlamak üzere yürütülen Pençe operasyonlarının, teröristler bölgeden tamamen temizlenene kadar devam edeceği teyit edilmiştir.* Doğu Akdeniz'de, Türkiye'nin BM nezdinde kayda geçirdiği kıta sahanlığı ve KKTC ile yaptığı anlaşmalar çerçevesinde yürüttüğü faaliyetlerin kararlılıkla devam edeceğinin altının çizilmiştir.* Ülkemizde, bölgemizde ve dünyada meydana gelen gelişmelerin milli güvenliğimize yönelik tesirlerinin tüm yönleriyle değerlendirilmesi suretiyle hazırlanan milli güvenlik siyaseti belgesi görüşülmüş ve uygun bulunmuştur.