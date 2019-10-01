Haliç’in temizliği bütçeye kurban edildi

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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Haliç'in kıyısına yapmayı planladığı 'Silahtarağa İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı' ihalesini, ihalenin üzerinden iki yıl geçtikten sonra iptal etti. Eyüp Silahtarağa'da Haliç kıyısına, 235 bin 597 metrekarelik bir alana kurulması planlanan biyolojik atıksu arıtma tesisi, Haliç ve Marmara Denizi'nin temizliği için hayati bir öneme sahipti. 780 milyon TL'ye mal olması öngörülen tesis, İSKİ tarafından 25 Ağustos 2017'de 'pazarlık' usulüne göre ihale edilmiş ve teklifleri alınmıştı. İSKİ, sonucu açıklaması beklenirken ihaleyi 'bütçe imkanlarını' gerekçe göstererek iptal etti. Karara tepki gösteren mahalleli, "Dere kokuyor. Leş gibi su. Kokudan pislikten evlerde durulmuyor. Herkes şikayetçi, çocuk çoluğumuz var. Buraya bu tesisin yapılması şart" diye konuştu.