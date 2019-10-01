Halit’in katillerine müebbet istemi

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İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) mezunu 23 yaşındaki Halit Ayar'ın 7 Eylül'de Beyoğlu'nda bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin soruşturma tamamlandı. Savcılık, tutuklanan şüpheliler Emra Yaşar ve Erhan Kurdal hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame düzenledi. Şüpheliler hakkında ayrıca "Kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Nitelikli yağma teşebbüs" suçlarından 22.5 ile 32 yıl arasında hapis cezasına çaptırılması talep edildi. İTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden bu yıl mezun olan Halit Ayar, 7 Eylül 2019'da iki arkadaşıyla birlikte tramvay durağında otururken ellerinde kırık şişe ve bıçakla para isteyen iki kişinin saldırısında hayatını kaybetmiş, arkadaşı ise yaralanmıştı. Katil zanlısı Emra Yaşar'ın 2014'te "tehdit ve gasp" suçundan tutuklanarak cezaevine girdiği, 2016'da da Kırklareli Açık Cezaevi'ne yollandığı ortaya çıkmıştı. 15 suçtan kaydı bulunan Emra Yaşar'ın iyi hali göz önüne alınarak 2 Eylül'de izinli olarak cezaevinden çıktığı öğrenilmişti. Diğer şüpheli Erhan Kurdal'ın ise 2019'un başında gasp suçundan cezasını yatarak tahliye olduğu ve 10 suçtan kaydı bulunduğu ortaya çıkmıştı.HALIT Ayar'ın anne ve babası iddianamede istenen cezalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Acılı anne Hanife Ayar, adalet istediğini belirterek "Benim çocuğum senenin bir günü arkadaşlarıyla dışarı çıkmıştı, o gün de onu öldürdüler. Suçlular böyle rahat rahat dolaşmasın, başka çocukların canı yanmasın, insan ona üzülüyor. Benim çocuğumu tekmelemişler. Yattığı yerde neler yaptılar bilmiyorum ama cezasını ben vermek isterdim" dedi. Baba Mehmet Ayar da, "Katiller hak ettikleri en ağır cezayı almalı. Adaletin tecelli etmesini istiyoruz" diye konuştu.