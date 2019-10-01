İşçi direnişinde 34’üncü gün

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden çıkartılan işçilerin 28 Ağustos'ta İBB önünde başlattığı protestoları devam ediyor. Protestolarında 34. gününe giren işçiler ellerindeki dövizlerle ve davul çalarak protestolarını sürdürüyor. İşten çıkarılan işçilerden İbrahim Köksal bir sms ile çıkartılmalarının onur kırıcı olduğunu dile getirerek, "Bu bilinçli bir çıkartma yöntemi. Bizim hak kazanmamızı istemediler. Apar topar işten çıkardılar. Buradan sonuç almadan ayrılmayacağız. Ekmeğimizin derdindeyiz" dedi. İbrahim Menteş ise, "Burada zaman zaman bağırıyoruz. Bizim beklentimiz net. İşimizi geri versinler biz de buradan ayrılalım. Yoksa öyle 'Bu şekilde eylem olur mu?' demekle bizi küçültemezler" dedi. Eyleme vatandaşlar da destek verdi.