Konya'da terör operasyonu: 2 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK ile bağlantısı bulunduğu gerekçesiyle Tarık Adil G. ile Seyfettin D'nin (40) yakalanması için operasyon düzenledi.

Polis, düzenledikleri operasyonla iki şüpheliyi de gözaltına aldı.

Yakalanan şüpheliler Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Şüphelilerden Tarık Adil G'nin, PKK/KCK'nın sözde "yasama organı" konumunda olan DTK yapılanması içerisinde Mardin delegesi sıfatıyla faaliyet yürüttüğü iddia edildi.

Diğer şüpheli Seyfettin D'nin ise sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığının tespit edildiği belirtildi.