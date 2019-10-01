Meclis yeni yasama dönemine başlıyor

BUGÜN NELER OLDU

TBMM, 19 Temmuz'da çıktığı yaklaşık 2.5 aylık tatilin ardından bugün yeni yasama yılına başlıyor. Bu nedenle ilk tören TBMM Atatürk Anıtı'nda yapılacak. Anıta çelenk konulacak, saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak.Meclis Genel Kurulu, saat 15.00'te toplanacak. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, birleşimi açmasının ardından sunuş konuşması yapacak.Şentop, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı Genel Kurul'a takdim edecek, ardından İstiklal Marşı okunacak. Daha sonra Erdoğan, TBMM Genel Kurulu'na hitap edecek.Yeni yasama yılının açılışı dolayısıyla akşam da TBMM Tören Salonu'nda resepsiyon verilecek.TBMM Genel Kurulu'nda Türkiye ile çeşitli ülkeler arasında imzalanan uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin kanun teklifleri ele alınacak.Ancak TBMM'nin yeni yasama yılındaki en önemli gündem maddesi, 'Yargı Reformu Stratejisi'ne ilişkin yargı paketi olacak. AK Parti yargı paketini Meclis'e sunacak.Yaklaşık 40 maddeden oluşacak paket kapsamında, toplam 15 kanunda değişiklik yapılması öngörülüyor.