Sahte raporculara operasyon

GERÇEĞE AYKIRI RAPORLAR DÜZENLEDİLER!
Operasyona "Vefa" adı verildi. İstanbul Mali Polisi, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi'nde bir kesim askeri öğrenciye Sağlık Kurulu Raporlarıyla "Askeri öğrenci olamaz" kanaati göz önünde bulundurularak gerçeğe aykırı sağlık raporları verildiğini tespit etti.
17 İSME GÖZALTI KARARI! EN DÜŞÜĞÜ BİNBAŞI!
Söz konusu Sağlık Kurulu'nda görev yapan 17 şüpheli "Tabip" asker hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. FETÖ operasyonu kapsamında 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin en düşük rütbesinin Binbaşı olduğu öğrenildi.