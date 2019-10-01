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Sahte raporculara operasyon

Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenledi.

EMİR SOMER
EMİR SOMER Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 1.10.2019 09:58 Güncelleme Tarihi: 1.10.2019 10:03
Sahte raporculara operasyon

GERÇEĞE AYKIRI RAPORLAR DÜZENLEDİLER!

Operasyona "Vefa" adı verildi. İstanbul Mali Polisi, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi'nde bir kesim askeri öğrenciye Sağlık Kurulu Raporlarıyla "Askeri öğrenci olamaz" kanaati göz önünde bulundurularak gerçeğe aykırı sağlık raporları verildiğini tespit etti.

17 İSME GÖZALTI KARARI! EN DÜŞÜĞÜ BİNBAŞI!

Söz konusu Sağlık Kurulu'nda görev yapan 17 şüpheli "Tabip" asker hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. FETÖ operasyonu kapsamında 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin en düşük rütbesinin Binbaşı olduğu öğrenildi.

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Sahte raporculara operasyon
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