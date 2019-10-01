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'de yeni yasama yılı başlıyor! Erdoğan Genel Kurul'a hitap edecek

18 Temmuz'da tatile giren Meclis bugün açılıyor. Meclis'te, yeni yasama açılış töreni saat 14.00'te, Atatürk Anıtı'na çelenk konulması ile başlayacak. Başkan Meclis Genel Kurulu'na hitap edecek.

Giriş Tarihi: 1.10.2019 14:16
TBMM'de yeni yasama yılı başlıyor! Erdoğan Genel Kurul'a hitap edecek

Özel gündemle toplanacak olan Meclis Genel Kurulu, saat 15.00'te açılacak. 27'inci dönem 3'üncü yasama yılı açılış toplantısında TBMM Başkanı Mustafa Şentop, birleşimi açacak ve sunuş konuşmasını gerçekleştirecek.

BAŞKAN ERDOĞAN DA HİTAP EDECEK

Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genel Kurul'a hitap edecek. TBMM Tören Salonu'nda Mustafa Şentop'un ev sahipliğinde, saat 19.00'da da açılış nedeniyle resepsiyon gerçekleştirilecek. Yarınki tören nedeniyle, protokole dahil kişiler ile Genel Kurul toplantısına izleyici sıfatıyla katılacaklara davetiye gönderildi.

Bunların dışında TBMM'ye ziyaretçi kabul edilmeyecek.

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TBMM'de yeni yasama yılı başlıyor! Erdoğan Genel Kurul'a hitap edecek
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