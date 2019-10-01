Türkiye başarılı bir diplomasi yürüttü

BUGÜN NELER OLDU

Türk Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı, Cemal Kaşıkçı cinayetinin yıldönümünde Anadolu Ajansı'na konuştu. Kışlakçı özetle şunları söyledi:* Türkiye'nin bu olayı kamuoyuna çok profesyonel bir şekilde aktardı. Çok iyi bir diplomasi yürüttü. Kamu diplomasisi açısından çok başarılıydı. Fahrettin Altun başında bulunduğu Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı açısından da çok başarılı bir operasyondu bu.Cemal, 'Benim Türkiye'de akrabalarım yok. Sen yakın dostum olarak gidip Hatice Hanım'ı babasından ister misin?' demişti. Beraber gidip Cemal adına ben istemiştim. Eğer resmi şeyler bitmiş olsaydı. Bir-iki hafta içerisinde evleneceklerdi.Dünyanın her yerinden insanlar arayıp 'Bir devlet bunu nasıl yapabilir?' diyorlar. İnsanlar halen bunun akıbetinin ne olacağını soruyorlar.Avrupa ülkeleri ikiyüzlü davranıp Suudi Arabistan'ı aklama peşindeydi. Amerika bunun başını çekti. Bu işin sorumluları hala doğru dürüst yargılanamıyor. Suudi Arabistan'daki yargılamadan da bir şey çıkacağını düşünmüyorum. Bir oyun çevirecekler.* (Kışlakçı) Cemal'in şehit edildiği Başkonsolosluk binasını satın alma girişimimiz var. Burada Kaşıkçı Müzesi kurmak istiyoruz.