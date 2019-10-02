94 yaşındaki başkomiserin elini öptü

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde çeşitli birimlerden emekli olan 528 polise plaket verildi. Merter'deki Polis Eğitim Kongre Merkezi'nde (PEKOM) düzenlenen törende konuşan Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, en önemli projelerinden birisinin şehit ailelerine ev almak olduğunu belirterek, "Göreve başladığımız 2015 yılı itibariyle şehit olan 71 personelimizin ailelerine devletin yaptığı yardımların dışında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü olarak birer ev alma projesi başlattık. Bugüne kadar 48 ailemize ev aldık. İnşallah kalan 23 ailemize de ev alacağız" dedi. Kahvaltının ardından emekli polislere plaket takdim edildi. Çalışkan, törene katılan 94 yaşındaki emekli Başkomiser İsmail Demirtaş'ın elini öperek plaket verdi.