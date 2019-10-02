Adana saldırısını düzenleyen MLKP’li 2 terörist öldürüldü

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Adana'da özel harekat polislerini taşıyan servisin geçişi sırasında düzenlenen ve 4'ü emniyet personeli 22 kişinin hafif yaralandığı saldırıyı gerçekleştiren terör örgütü MLKP üyesi iki terörist Eskişehir'de etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Eskişehir ve Adana Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Adana'da, 25 Eylül'de polislerin taşındığı araca bombalı terör saldırısı düzenleyen Fırat Şeran ve Ozan Sökmen isimli MLKP'li iki teröristin kaldığı hücre evine operasyon düzenlenmiştir. Operasyonda çıkan çatışmada, iki terörist ölü olarak ele geçirilmiştir" denildi. Öte yandan teröristlerle çıkan çatışma sırasında 2 Özel Harekat Polisi'nin hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.