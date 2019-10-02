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AK Parti'den açıklaması! Af yasası içeriği nasıl olacak, ne zaman çıkacak? Ceza indirimi kimleri kapsayacak?

Uzun süredir kamuoyunun gündeminde yer alan hakkında Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanı 'dan açıklaması geldi. Binlerce mahkum ve aileleri bugün açılan T.B.M.M'de yargı paketinin ve af yasasının görüşülmesini bekliyor. ? araştırması en çok aranan konu başlıkları arasında yer alıyor. Af yasası çıkarsa kimler yararlanamayacak? İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 2.10.2019 08:14 Güncelleme Tarihi: 2.10.2019 08:14
AK Parti'den son dakika af yasası açıklaması! Af yasası içeriği nasıl olacak, ne zaman çıkacak? Ceza indirimi kimleri kapsayacak?

AK Parti Grup Başkanı ; Yargı Reformu Stratejisi'ndeki hedefleri hayata geçirmek için çalışmalara başladıklarını ifade etti. Bostancı; "Yargı paketi için muhalefetle iyi bir çalışma yürütmek istiyoruz, ortak bir konsensusla paketin geçmesinden yanayız."

Ayrıca AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş da konuyla ilgili şu ifadelerde bulundu; "Ceza İnfaz Yasası'nda bir değişikliğin gündeme gelmesi bekleniyordu? Zamanlama var mı?" sorusu üzerine Muş, "Birden fazla paketimiz olacak. Ceza İnfaz Kanunu'nda da değişiklik öngören bir çalışmamız söz konusu. Orada çalışmalarımız yürüyor. Bittikçe, orada süreç devam ettikçe onu da sizlerle paylaşacağız." dedi.

ORTAK MUTABAKAT ARANIYOR

Cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlü sayısındaki fazlalığa da değinen Bostancı, "Cezaevlerindeki insan sayısı 300 bine ulaşmış görünüyor. Cezaların infazına ilişkin Meclis'te bu konuda ortak mutabakatın çıkmasını umuyoruz" değerlendirmesini yaptı.

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AK Parti'den son dakika af yasası açıklaması! Af yasası içeriği nasıl olacak, ne zaman çıkacak? Ceza indirimi kimleri kapsayacak?
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