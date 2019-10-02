AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

AK Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı yapılan toplantı, saat 16.40'da başladı.

Sözcü Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar:

Önümüzdeki yasama dönemi ele alınacak.

Evlatlarının hasretleriyle isyanını ortaya koyan annelerimize buradan bir kez daha desteklerimizi iletiyoruz.

Genel Kurulun açılışında dünyada yankı bulan bir açıklama yaptılar. Herkes kendi açısında belli bir parçalara deyinirken dünyadaki sorunlara en kapsamlı Cumhurbaşkanımız deyinmiştir.

Artık nefret söylemi inançları hedef alan dünya sorunu haline gelmiştir. Cumhurbaşkanımız her türlü riske göze alarak Cemal Kaşıkçı konusunu gündemde tutmuş Birleşmiş Milletler Kurulu'nda da dile getirmiştir. Şimdiye kadar yürütülen soruşturmanın sonuçlanmadığı görülmektedir. Cumhurbaşkanımız Washington Post gazetesine verdiği röportajda 21. yüzyılın en tartışmalı konusu olduğunu dile getirmiştir.

Bu meseleyi Türkiye ile Suudi Arabistan ile ikili mesele haline getirmeye çalışıyorlar. Kesinlikle böyle bir şey yoktur. Suudi Arabistan dost müttefikimizdir.

Suçlanan bazı kişilerin illegal olarak serbest bırakıldığını duymaktayız.

Suç İstanbul'da işlendiği için Uluslararası yargılara uygun gerekli soruşturmanın İstanbul'da yapılması gerekmektedir. Fakat Suudi Arabistan Hükümeti bu çağrımıza halen cevap vermemektedir.

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