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'dan Türk sanat müziği performansı

katıldığı radyo programında Türk sanat müziği eseri seslendirdi. Erdoğan'ın bu performansı sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Giriş Tarihi: 2.10.2019 09:50 Güncelleme Tarihi: 2.10.2019 10:07
Bilal Erdoğan'dan Türk sanat müziği performansı

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Best FM'e konuk oldu.

3-6 Ekim tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek olan Etnospor Kültür Festivali hakkında bilgi veren Bilal Erdoğan programın sonunda ise radyo dinleyicilerine sürpriz yaptı.

Bilal Erdoğan'dan Türk sanat müziği performansı

SOSYAL MEDYADA OLDUKÇA BEĞENİLDİ

Erdoğan, sözleri Mustafa Hafız Irmak'a ait nihavend makamından 'Koklasam saçlarını ta fecre kadar' şarkısını seslendirdi. Bilal Erdoğan'ın bu performansı sosyal medyada oldukça beğenildi.

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Bilal Erdoğan'dan Türk sanat müziği performansı
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