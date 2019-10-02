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’te eroin ve esrar operasyonu

’te yapılan çalışmalar sonucunda 250 gram eroin ve 643,10 gram kubar esrar ele geçirildi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 2.10.2019 09:49
Bitlis’te eroin ve esrar operasyonu

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde bir aracın durdurulduğu belirtildi. Açıklamada, "Araç içerisindeki bir şahsın yapılan üst aramasında daralı ağırlığı 250 gram gelen eroin maddesi ele geçirilmiş. Ayrıca Tatvan Asayiş Büro Amirliği görevlilerince A.B. isimli şüpheli şahsın yapılan üst aramasında ise 643.10 gram kubar esrar maddesi ele geçirilmiştir. İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir" denildi.

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Bitlis’te eroin ve esrar operasyonu
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