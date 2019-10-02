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merkezli operasyonu

merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne () yönelik operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheliden 9'u adliyeye sevk edildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 2.10.2019 10:17 Güncelleme Tarihi: 2.10.2019 10:18
Bursa merkezli FETÖ operasyonu

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından örgüte yönelik soruşturma kapsamında dün yakalanan 19 zanlıdan 9'unun emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler geniş güvenlik önlemi altında adliyeye getirildi.

Diğer 10 zanlının ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 24 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerine bağlı ekipler, Bursa, Çanakkale, Eskişehir, Konya, Kütahya ve Malatya'da yaptıkları eş zamanlı operasyonda 6'sı polis 19 şüpheliyi gözaltına almıştı.

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Bursa merkezli FETÖ operasyonu
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