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Eşini bıçaklayarak öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet

'un İlkadım ilçesinde boşanmak üzere olduğu eşini 25 yerinden bıçaklayarak öldüren sanığa ağırlaştırılmış cezası verildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 2.10.2019 17:07
Eşini bıçaklayarak öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Enis Adem Şahin ile maktul Merve Şahin'in yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Sanık Şahin, son savunmasında, eşinin yanında başkasıyla mesajlaştığını öne sürerek, böyle olmasını istemediğini söyledi.

Mahkeme heyeti, "eşi kasten öldürmek" suçundan sanığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Samsun'da geçen yıl 2 Aralık'ta, Eğitim ve Araştırma Hastanesinin otoparkındaki otomobilde bulunan Merve Şahin ile eşi Enis Adem Şahin arasında tartışma çıkmış, Şahin, eşini otomobilde 25 yerinden bıçaklayıp otoparka bırakarak araçla kaçmıştı.

Merve Şahin, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamamış, Enis Adem Şahin ise polis ekiplerince yakalanmıştı.

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Eşini bıçaklayarak öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet
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