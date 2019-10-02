FETÖ’nün rapor çetesine operasyon

FETÖ'ye yönelik 7 il merkezli operasyonlarda haklarında, yakalama kararı çıkarılan 125 şüpheliden 101'i gözaltına alındı. İstanbul'da ise kapatılan Kuleli Askeri Lisesi'nde FETÖ mensubu olmayan askeri öğrencilerin "Askeri Öğrenci Olamaz" raporlarıyla tasfiye edilmesine yönelik "Vefa" adlı operasyonda ise 11 "Tabip Asker" gözaltına alındı.

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, bugün sabah saatlerinde Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon düzenledi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyona "Vefa" adı verildi. Mali Suçlar Şubesi, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi'nde FETÖ mensubu olmayan askeri öğrencilere Sağlık Kurulu raporlarıyla "Askeri Öğrenci Olamaz" kanaatleri göz önünde bulundurularak gerçeğe aykırı olumsuz sağlık raporları verildiğini tespit etti. İddiaya göre; sınavlarda asker olmaya hak kazanmalarına rağmen "Asker olamaz" raporlarıyla tasfiye edilen askeri öğrencilerin yerine FETÖ kadroları oluşturuldu.

Hava Kuvvetleri'ne FETÖ operasyonu! 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı

1990 ile 2015 yılları arasında söz konusu Sağlık Kurulu'nda görev yapan 17 şüpheli "Tabip Asker" hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Sabah saatlerinde düzenlenen operasyonlarda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.



BİNE YAKIN ÖĞRENCİ MAĞDUR

Gözaltına alınan şüpheliler arasında Binbaşı, Albay ve Yarbay rütbelerinde askerlerin olduğu ve şüphelilerden bazılarının FETÖ bağlantıları olması nedeniyle Kanun Hükmünde Kararnameler ile meslekten ihraç edildikleri ifade edildi. Bazı şüphelilerin ise emekli oldukları, bir şüphelinin ise halen görevde bir muvazzaf subay olduğu bilgisine ulaşıldı. Soruşturma kapsamında bine yakın öğrencinin mağdur olduğunun tespit edildiği de iddia ediliyor.