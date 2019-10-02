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’ye “Hava” operasyonu: 20 gözaltı

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 2.10.2019
FETÖ’ye “Hava” operasyonu: 20 gözaltı
Ankara'da Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında 9'u muvazzaf 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gözaltı kararı verilen 9'u muvazzaf 20 kişinin gözaltına alınması için Ankara, Diyarbakır, Bursa, İstanbul, Manisa, Osmaniye, İzmir, Kahramanmaraş, Kocaeli, Konya ve Balıkesir'de operasyon düzenledi. Şüphelilerin 2'sinin yarbay, 2'sinin üsteğmen, 3'ünün teğmen, 13'ünün ise astsubay rütbesinde olduğu, şu ana kadar 9 kişinin yakalandığı belirtildi.
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FETÖ’ye “Hava” operasyonu: 20 gözaltı
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