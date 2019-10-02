Havacı tabip albay FETÖ’nün rehberi çıktı

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Konya'daki soruşturmada 50 asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 18 ilde düzenlenen operasyonda Kara, Hava, Özel Kuvvetler ve Deniz Kuvvetleri ile Jandarma Komutanlıklarında görev yapan ve 6'sı daha önce ihraç edilmiş 44'ü muvazzaf 50 askerden, 30'u gözaltına alındı.Gözaltı listesinde bulunan Hava Tabip Albay Erkan Bozkanat'ın ise 2013'te ABD'ye giderek, mahrem yapılanmadan Gülen'in ziyarete gelen isimlere mihmandarlık yaptığı ortaya çıktı.Hava Tabip Albay Erkan Bozkanat'ın 2013 yılında ABD'ye Gülen'i ziyarete giden mahrem yapılanmadaki isimleri havalimanında karşılayıp Gülen'in Pensilvanya'daki konutuna götürdüğü itirafçıların ifadelerinde yer aldı. Hava Harp Okulu'nda doktor olduğu öğrenilen Bozkanat'ın 15 Temmuz sonrası yurtdışına kaçtığı belirlenirken, operasyonda 30 örgüt üyesi asker gözaltına alındı.