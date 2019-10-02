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'de SKANDAL hırsızlık! Belediye aracından yakıt çalarken böyle görüntülendi!

'nde yakıt hırsızlığı kameralara yansıdı. Görüntülere yansıyan şahıslar belediyeye ait kamyonun deposundan hortum aracılığı ile kendi araçlarına yakıt aktardı. Skandal görüntüler amatör kamera ile kaydedildi. İşte ayrıntılar...

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Giriş Tarihi: 2.10.2019 11:39 Güncelleme Tarihi: 2.10.2019 11:46
İBB'de SKANDAL hırsızlık! Belediye aracından yakıt çalarken böyle görüntülendi!

Sosyal medyada tepki çeken görüntüler! Ekrem İmamoğlu'nun "Her şey çok güzel olacak" vaadiyle geldiği İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işçi kıyımları, adam kayırma, 3 maaş ikramiye, CHP teşkilatlarından CV gönderimi ile torpil gibi skandalların ardından bu kez de yakıt hırsızlığı skandalı patlak verdi.

BELEDİYE ARACINDAN KENDİ ARACINA YAKIT ÇALIYOR

Belediye çalışanları amatör kameralara yansıyan görüntülerde üzerinde İBB logosu bulunan hizmet kamyonundan şahsi araçlarına yakıt hortumlarken kayıtlara geçti. Belediye'nin yani vatandaşın parasıyla hizmet araçlarına alınan yakıtı şahsi araçlarına çeken şahıslar aracın kapılarını da açıp hortumu kamufle etmeye çalıştılar. İşte tepki çekecek o görüntüler;

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İBB'de SKANDAL hırsızlık! Belediye aracından yakıt çalarken böyle görüntülendi!
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