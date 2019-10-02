İzmir'de 700 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Alınan bilgiye göre, Güzelbahçe ilçesinde bir minibüste ele geçirilen yaklaşık 700 kilogram "skunk" maddesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 3 kişi daha gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan zanlılardan biri hakkında daha önce terör örgütü PKK üyeliğinden işlem yapıldığı belirtildi.

- Olay

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde 30 Eylül'de, GBT sorgulaması sırasında kaçan bir şüphelinin düşürdüğü anahtardan yola çıkılarak minibüste yaklaşık 700 kilogram "skunk" ele geçirilmiş, uyuşturucuyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınmıştı.