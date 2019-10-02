Kılıçdaroğlu’nun sözleri CHP yandaşı şarkıcıları bile zorda bıraktı

Geçtiğimiz günlerde Harbiye konserine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i davet eden ve övgüler yağdıran popçu Tarkan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Yalakadan sanatçı olmaz" sözlerini akıllara getirmiş ve eleştirilerin hedefi olmuştu..

ÖZOĞUZ'DAN YAVAŞ'A ÖVGÜLER

Tarkan'ın ardından bu seferde Gökhan Özoğuz aynı sözlerle eleştiri oklarını üzerine çekti. CHP'li Mansur Yavaş ile görüşen ve Yavaş'ın görüşmeyi sosyal medya üzerinden paylaşması üzerine övgüler yağdıran Özoğuz akıllara Kılıçdaroğlu'nun "Yalakadan sanatçı olmaz" sözlerini getirdi..

"ORMANLARI PKK YAKTI" DEMEMEK İÇİN KIRK TAKLA ATMIŞTI

Çevreci geçinen Gökhan Özoğuz, orman yangınları bahanesiyle hükümeti hedef alırken yangınları çıkaran terör örgütü PKK'nın olayları üstlenmesine rağmen terör örgütünü eleştirmemişti..

15 TEMMUZ AFİŞLERİNİ HEDEF ALMIŞTI

15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde skandal bir paylaşım yapan Gökhan Özoğuz, kişisel Twitter hesabından, 15 Temmuz afişlerini hedef alan bir paylaşımda bulunmuştu..

Özoğuz, 15 Temmuz Destanı adı verilen afişlerdeki çizimlere tepki gösterirken, TSK'nın itibarının zedelendiği hezeyanını savunmuştu.

Gökhan Özoğuz, "Bu çizimlerinden nefret ediyorum! Çok yanlış. Olayı sanki bütün Türk askeri yapmış gibi hissettiriyor, Türk Asker olgusunun itibarını zedeler mi acaba, diye düşünmeden konması korkunç! Bu ülkeyi canı pahasına koruyan Türk Askeridir. Bunlar derhal yasaklansın" ifadelerini kullanmıştı.