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'de torbacılara operasyon: 11 gözaltı

’nin Kartepe ve Başiskele ilçelerinde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 11 kişi gözaltına alındı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 2.10.2019 11:48
Kocaeli'de torbacılara operasyon: 11 gözaltı
Kocaeli Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarını sürdürüyor.

Ekipler tarafından Kartepe ve Başiskele ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 6 şahıs uyuşturucu madde ticareti yapmak, 5 şahıs ise uyuşturucu madde kullanmak suçlarından gözaltına alındı. Operasyonlarda 86 gram esrar maddesi, 42 gram metamfetamin ile uyuşturucu madde kullanımına yarayan 2 adet düzenek ele geçirildi. Emniyete götürülen şahıslardan uyuşturucu kullanıcısı olduğu belirlenen 5 kişi, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapılan 6 şahsın ise ifadelerinin alınmasının ardından Kocaeli Adliyesine sevk edilmesi bekleniyor.
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Kocaeli'de torbacılara operasyon: 11 gözaltı
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