Kocaeli'de torbacılara operasyon: 11 gözaltı

BUGÜN NELER OLDU

Kocaeli Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarını sürdürüyor.Ekipler tarafından Kartepe ve Başiskele ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 6 şahıs uyuşturucu madde ticareti yapmak, 5 şahıs ise uyuşturucu madde kullanmak suçlarından gözaltına alındı. Operasyonlarda 86 gram esrar maddesi, 42 gram metamfetamin ile uyuşturucu madde kullanımına yarayan 2 adet düzenek ele geçirildi. Emniyete götürülen şahıslardan uyuşturucu kullanıcısı olduğu belirlenen 5 kişi, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapılan 6 şahsın ise ifadelerinin alınmasının ardından Kocaeli Adliyesine sevk edilmesi bekleniyor.