‘Oğlum Fatih, fırsatını bulursan kaç gel!’

Diyarbakır'da annelerin, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarını geri almak için HDP İl Başkanlığı önünde yaptığı oturma eylemi birinci ayını doldurdu. 49 annenin sürdürdüğü oturma eylemine Türkiye'nin dört bir yanından destek sürerken, aileler çocuklarına kavuşana kadar eylemi sürdüreceklerini söylediler. Diyarbakır'ın Hani ilçesinde fırında çalışan oğlu Fatih'in 2015'te terör örgütünce dağa kaçırıldığını belirten Sevdet Demir, çocuğu gelene kadar parti binası önünde oturacağını söyledi. Oğluna seslenen Demir, "29 gündür buradayım, sonuna kadar da burada olmaya da kararlıyım. Bütün anaları çağırıyorum; korkmasınlar, gelsinler, yavrularını istesinler. Çocuklarımız gelene kadar biz gitmeyeceğiz. Oğlum gel, Fatih gel. Gezmedik yol bırakmadık, çalmadık kapı bırakmadık, her yeri aradık. Buraya senin için geldim oğlum, seni bekliyorum. Senin yerin orası değil, bizim yanımızdır. Eve gel oğlum, onlar bize göre değil onları bırak, evine gel. Fırsatını bulursan kaç, gel" diye konuştu. Vatani görevini yaptığı sırada, 2015'te izinli olarak akraba ziyaretine giderken, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yol kesen PKK'lı teröristlerce kaçırılan 28 yaşındaki yeğeni Sedat Sorgun için eylemine katılan Halime Şehitoğlu da şöyle dedi: "Her an, her dakika onu bekliyorum. Yavrum, kuzum; telefon her çaldığında yüreğim hopluyor, kapı çalındığında 'Sedat mı geldi?' diye."