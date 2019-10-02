Rezaleti bu sözlerle savundu... Kılıçdaroğlu'ndan komik açıklama

Meclis tatilinin ardından partisinin ilk grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin Suriye politikasına karşı YPG'li isimlerle yaptığı skandal konferansı savundu.



Skandal Suriye konferansını böyle savundu!

YPG'ye yakın isimlerin katıldığı konferans için "Çok önemli bir toplantı yaptık" ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, "Geçtiğimiz hafta çok önemli bir toplantı yaptık. Suriye konferansını topladık. 100'ün üzerinde gazeteci, 20'nin üzerinde uluslararası gözlemci katıldı. Beş ana yolun altını çizdik. Ankara ile Şam arasındaki yolun en kestirme yol olduğunu söyledik. Suriye'nin geleceğine Suriye halkının karar vermesini söyledik. ABD ile Rusya'nın çıkarları arasında savrulmamak için bütünlüklü tek bir Suriye politikası izlemeliyiz. Üçüncü olarak uluslararası hukuka ve ilişkilere dayalı hep beraber konuşalım ve diplomasiyi etkin kılalım dedik. Dördüncü olarak bütün hamlelerimizi gözden geçirmeliyiz dedik. Beşincisi Suriye yeniden güvenlikli bölge olduktan sonra ülkemizdeki sığınmacılar geri dönmesi teşvik edilmeli dedik. Normalde bunu yapması gereken iktidar." ifadelerini kullandı.



NE OLMUŞTU?

CHP, Türkiye'nin Suriye politikasına karşı bir Suriye konferansı düzenlemiş, konferansa katılan katılımcılar arasında Terör örgütüne yakınlığı ile bilinen ABD'li Amy Austin Holmes'ın da olması büyük tepki toplamıştı.

CHP'den tartışmalı Suriye konferansı!

Kürsüye çıkan PKK sempatizanı Holmes, Türkiye'nin Fırat'ın doğusunu işgal ve istila ettiğini söylemişti.