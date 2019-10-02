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Son dakika: çöktü mü, neden tweet atılmıyor? Tweetdeck erişim sorunu! İşte Twitter'ın ilk açıklaması

Edinilen son dakika bilgisine göre, en yoğun kullanılan sosyal medya mecralarından olan 'da bir süredir erişim sorunu yaşanıyor. Kullanıcılar tweet, görsel ve video paylaşmakta sıkıntı yaşıyor. Hal böyle olunca, 'Twitter çöktü mü, neden tweet atılamıyor?' sorusunun yanıtı en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor. Öte yandan, kurum tarafından geçtiğimiz yıl satın alınan Tweetdeck platformunda da erişim sorunu baş gösteriyor. Konuyla ilgili ise Twitter'dan bir açıklama yapıldı. İşte, son dakika açıklamasının detayları...

Giriş Tarihi: 2.10.2019 10:56 Güncelleme Tarihi: 2.10.2019 10:56
Son dakika: Twitter çöktü mü, neden tweet atılmıyor? Tweetdeck erişim sorunu! İşte Twitter'ın ilk açıklaması

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı olan sosyal medya platformu 'da bir süredir erişim sıkıntısı yaşanıyor. Kullanıcılar tweet atamazken fotoğraf ve video da paylaşamıyor. Öyle ki, bildirim almada da çeşitli sıkıntılar baş gösteriyor. Geçtiğimiz yıllarda kurum tarafından satın alınan ve masaüstünde erişimi kolaylaştıran Tweetdeck uygulamasında da erişim sıkıntısı bulunmakta.

TWITTER ERİŞİM SORUNU DİĞER PLATFORMLARDA DA PAYLAŞILIYOR

Dünya genelinde pek çok kullanıcı yaşadıkları bu sorunu diğer sosyal medya platformlarında yaptıkları paylaşımlar ile dile getiriyor.

TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN TWEET ATILMIYOR? ERİŞİM SORUNU

Hal böyle olunca, uygulamaya erişim yaşamakta sıkıntı yaşayan milyonlarca kullanıcı 'Twitter çöktü mü, neden tweet atılamıyor?' sorusuna yanıt arıyor. Zira, sorunun kısa mı yoksa uzun süreli mi olup olmadığı oldukça merak ediliyor. Twitter erişim sorunu ile ilgili kurum tarafından ise son dakika açıklaması yapıldı.

İşte, detaylar;

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Son dakika: Twitter çöktü mü, neden tweet atılmıyor? Tweetdeck erişim sorunu! İşte Twitter'ın ilk açıklaması
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