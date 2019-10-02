Son dakika: Twitter çöktü mü, neden tweet atılmıyor? Tweetdeck erişim sorunu! İşte Twitter'ın ilk açıklaması

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı olan sosyal medya platformu Twitter'da bir süredir erişim sıkıntısı yaşanıyor. Kullanıcılar tweet atamazken fotoğraf ve video da paylaşamıyor. Öyle ki, bildirim almada da çeşitli sıkıntılar baş gösteriyor. Geçtiğimiz yıllarda kurum tarafından satın alınan ve masaüstünde erişimi kolaylaştıran Tweetdeck uygulamasında da erişim sıkıntısı bulunmakta.

TWITTER ERİŞİM SORUNU DİĞER PLATFORMLARDA DA PAYLAŞILIYOR

Dünya genelinde pek çok kullanıcı yaşadıkları bu sorunu diğer sosyal medya platformlarında yaptıkları paylaşımlar ile dile getiriyor.

TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN TWEET ATILMIYOR? ERİŞİM SORUNU

Hal böyle olunca, uygulamaya erişim yaşamakta sıkıntı yaşayan milyonlarca kullanıcı 'Twitter çöktü mü, neden tweet atılamıyor?' sorusuna yanıt arıyor. Zira, sorunun kısa mı yoksa uzun süreli mi olup olmadığı oldukça merak ediliyor. Twitter erişim sorunu ile ilgili kurum tarafından ise son dakika açıklaması yapıldı.

İşte, detaylar;