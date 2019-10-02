Teröristler toplantı sonrası vuruldu

BUGÜN NELER OLDU

Kuzey Irak'ta bir grup PKK'lı teröristin Gara bölgesinde toplantı yaptıktan sonra araçla bölgeden ayrıldıkları istihbaratı üzerine operasyon için düğmeye basıldı. Gara Gvri bölgesinde SİHA (Silahlı İnsansız Hava Aracı) tarafından yapılan nokta atışı sonucu, 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerin, terör örgütü elebaşılarından Murat Karayılan'a bağlı PKK'nın sözde özel güç elemanları oldukları belirlendi.Öte yandan Kuzey Irak'ın Haftanin bölgesinde tespit edilen PKK'lı 2 terörist, Pençe 3- Harekatı kapsamında hava operasyonu ile etkisiz hale getirildi. Hakkari kırsalında da silahlı üç teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.Bu arada, Siirt'in Akmeşe kırsalındaki operasyonda öldürülen 5 teröristin, 4 Temmuz günü Eruh ilçesi kırsalında Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran'ın şehit olduğu ve 2 askerin ise yaralandığı saldırıyı gerçekleştirdikleri belirlendi. Yapılan kimlik tespitinde teröristlerden ikisinin Gri Liste'de aranan Atilla Çakmaz ve Yusuf Korkmaz olduğu anlaşıldı.