TÜBİTAK yapılanmasına baskın: 12 şüpheli yakalandı

BUGÜN NELER OLDU

Örgütün 'doktor yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturmada, 'sorumlu' olarak faaliyet gösterdikleri ve 'ByLock' görüşmelerinde adlarının geçtiği ileri sürülen doktorlar için gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Sivas merkezli Adana, Şanlıurfa, Bolu ve Tokat'ta düzenlediği operasyonda T.F., T.E., M.A., İ.A. ve A.B. adlı doktorları gözaltına aldı. Şüpheliler, işlemleri için Sivas'a getirildi.Fetullahçı Terör Örgütü soruşturması kapsamında muvazzaf astsubaylar S.B., B.Ç., açığa alınan S.U. ile meslekten ihraç edilen polis memuru E.K., kent merkezinde bulunan evlerinde yakalandı.Haklarında yakalama kararı verilen 24 şüpheliden, aralarında 6 eski polisin de bulunduğu 19 şüpheli, 6 ilde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Polis, firari 5 şüpheliyi yakalamak için aramalarını sürdürüyor.Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından örgütün TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi'ndeki faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamında eski kurum çalışanı 14 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kocaeli, Gaziantep, Konya ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Firari iki şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.