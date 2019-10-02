“Ünlüler Çetesi” ve “Adliye Çetesi” operasyonunu yapan eski polisler hakim karşısında

FETÖ'den yargılanan veya tutuklanan polislerin 2011 yılında imza attığı "Ünlüler Çetesi" operasyonunda, çıkar amaçlı suç örgütü kurma iddialarıyla aralarında dizi oyuncusu Erkan Petekkaya, ünlü şarkıcı Haluk Levent, tanınmış iş adamı Muzaffer Köse'nin de aralarında bulunduğu 41 kişi gözaltına alınmıştı. Yapılan yargılama sonucunda 16 kişi tutuklanırken, tutuklanan kişilerin daha sonra tamamı tahliye olmuştu.



Öte yandan aynı polisler, aynı dinleme yöntemleriyle 2012 yılında "Adliye Çetesi" operasyonunu da yaptı. Bu operasyonda da, Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ)'ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan eski HSYK 1. Daire Başkanı İbrahim Okur'un karşısına rakip olarak çıkan mevcut İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hakim Yahya Kemal Akbaş, o dönemde hastane yöneticiliği yapan ve şu anda Toplumsal Adalet ve Yardımlaşma Derneği (TAYDER) Başkanı olan Muhammed Gömük, CHP milletvekili Ali Haydar Hakverdi gibi toplam 13 isim hakkında dava açılmıştı. Yargılama sonucunda da bu isimlerin tamamı tahliye olarak beraat etti.



Her iki operasyonu gerçekleştiren polislerin yapılan araştırılma sonucunda usulsüz dinlemelere imza attığı, birçok ihlaller yaptığı belirlenirken, bu polislerin çoğu FETÖ soruşturmaları kapsamında tutuklandı. Dosyayı raftan inerken, eski polisler hakkında soruşturma başlatıldı ve bunun üzerine dava açıldı.



Usulsüz dinleme yaptıkları iddia edilen toplamda 15 eski polis, İzmir 33. Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı. Davanın ikinci celsesine bazı sanıklar ve müşteki avukatı katıldı. Duruşma, eksiklerin tamamlanması üzere 18 Aralık 2019 tarihine ertelendi.

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