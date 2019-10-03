20 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

BUGÜN NELER OLDU

Irak'ın kuzeyinde bulunan Avaşin, Hakurk, Haftanin ve Gara bölgelerine yöneilk hava operasyonlarında toplam 17 terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlara artan şiddet ve tempoda devam ediyor. Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatlarında Avaşin bölgesinde 7, Hakurk bölgesinde 3 ve Haftanin bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi. Bakanlık akşam saatlerinde yaptığı açıklamada da TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 5 PKK'lı teröristin hava harekatı ile öldürüldüğünü duyurdu. Böylece dün gerçekleştirilen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirilen terörist sayısı 17 oldu." Hakkâri il merkezi ve Çukurca ilçesinde yürütülen operasyonlarda ise 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.Öte yandan İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır Lice kırsalında 25 Eylül 2019'da etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, 300 bin TL ödülle Gri Liste'de yer alan Evin Rızgar Amed kod adlı Nevin Güngörmüş olduğunun tespit edildiğini duyurdu. Ayrıca 29 Eylül'de Siirt'tin Baykan ilçesinde öldürülen 3 teröristten birinin de, 300 bin TL ödülle Gri Liste'de aranan "Berhem" kod adlı Osman Ekinci olduğu kaydedildi. Söz konusu teröristin 2017'de Baykan Kaymakamı'nın aracına yönelik bombalı saldırı ile 19 Ağustos 2015'te Siirt'in Şirvan ilçesinde 8 askerin şehit edildiği saldırının faillerinden olduğu ortaya çıktı. ANKARA