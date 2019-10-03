40+1 gündemimizde yok

CHP'DEN

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti MYK, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün toplandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, toplantıya ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bu hafta sonu Kızılcahamam'da gerçekleştirilecek AK Parti kampına ilişkin bilgi veren Çelik, kampa milletvekilleri, kabine üyeleri, MYK, MKYK üyeleri, kurucu üyeler, kadın ve gençlik kolları il başkanlarının katılacağını söyledi. Çelik şunları kaydetti:Cumhurbaşkanlığı seçim barajının yüzde 40+1 düşürülmesi) AK Parti'nin gündeminde böyle bir şey yok. (Eski bakan) Faruk Çelik kendi kişisel görüşünü söylemiş. Bu bir yapboz tahtası değil. Baraj yüzde 50 oldu. Daha önce rahatlıkla iktidarı alabileceğimiz rakamlar dururken neden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçelim.Yüzde 50 barajı getirdiğinizde çok sayıda vatandaşı bir araya getireceğiniz bir siyaset geliştirmek zorundasınız. Vatandaş oyunu verdiği anda hükümetin nasıl kurulacağı belli.(Başkan Erdoğan'ın ABD ziyareti) Oradaki liderlerin konuşmalarını izliyoruz. Herkes kendi açısından belli parçalara değinirken, dünyadaki küresel gidişat anlamında hiçbir ayrıntıyı atlayamayan konuşma sadece Cumhurbaşkanımız tarafından gerçekleştirilmiştir. Temaslarla ilgili bir tanesini öne çıkarıp, bir takım yorumlar görüyorum. Cumhurbaşkanımız farklı kimliklerle görüşmeler gerçekleştirmiştir.(Güvenli bölge) AB'deki bazı odaklar Türkiye'nin Suriye'deki demografik yapıyı değiştirmek istediği yaklaşımına giriyor. Bu baştan aşağı yalandır.(CHP'nin Suriye konferansı) Güvenli Bölge'ye 'soykırım koridoru' diyen birisinin konferansa davet edilmesi ibretlik bir durum.(Diyarbakır anneleri) Dünyanın her tarafından duyulmuş ve sahiplenilmiş gözüküyor. Yüreğimiz her zaman annelerle.(Kaşıkçı cinayeti) Herkes çıkar hesaplarıyla yan çiziyor. Birileri bunu Türkiye ile Suudi Arabistan arasında ikili mesele haline getirmeye çalışıyor. Bu kesinlikle söz konusu değildir. Kral ve Suudi Arabistan halkı tartışmaların dışındadır.Meclis Genel Kurulu'nun yeni yasama yılının ilk gününde 'yüzde 40+1'tartışması yaşandı. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, partilerin yapılan anayasa değişikliğiyle ilgili eleştirilerini ortaya koyabileceklerini ancak kendi önerilerini sunmadıkları takdirde bu eleştirilerin kıymetinin kalmayacağını söyledi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in "Anayasa değişikliği toplumsal mutabakat metnidir. CHP'nin AKP'ye sunacağı metin değildir. Dünden beri iktidar partisinde şu var: Teklif getirin, bu yüce çatı görüşsün" karşılığını vermesi üzerine Muş, şunları söyledi: "Biz CHP'den bir teklif falan da beklemiyoruz, Yüzde 50+1'le alakalı da bir tartışmamız söz konusu değil. Mesele şu: Kendileri sanki 50+1'i bulmuşlar da 60'a gelmişler, 60'ı bulmuşlar, konuşuyorlar. Benim tavsiyem, böyle beylik beylik, büyük büyük laflar etmeyin, sonra, seçim bittikten sonra burada mahcup oluyorsunuz."/ ANKARA