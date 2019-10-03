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Alaşehir'de operasyonunda 4 tutuklama

'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen operasyonunda gözaltına alınan 6 kişiden 4’u tutuklandı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 3.10.2019 13:22
Alaşehir'de uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

Edinilen bilgiye göre, Manisa Narkotik Şube Müdürlüğü, Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü, Manisa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri Alaşehir ilçesinde 7 ayrı noktada eş zamanlı operasyon düzenledi. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı şüphesiyle 6 kişi gözaltına alındı. Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelilerden adliyeye sevk edilen A.A (36), M.K. (27), M.Ç. (26) ve M.B. (21) tutuklanarak cezaevine gönderilirken Ö.M. (26), M.K. (31) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan operasyonda 59,5 gram esrar, 2 adet uyuşturucu içiminde kullanılan aparat, 1 adet ectasy, 0,34 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

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Alaşehir'de uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama
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