Başkan Erdoğan'dan çirkin paylaşıma suç duyurusu

Avukat Hüseyin Aydın'ın, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği suç duyurusu dilekçesinde Atilla Kıyat adlı kullanıcının Twitter'da, 'Seçim barajını yüzde 10'a çıkaran Kenan Evren'le, bugün seçilme barajını yüzde 40'a düşürmeye kalkan kişi arasında hiçbir fark yoktur. Sonları da benzeyebilir' şeklinde paylaşım yaptığı belirtildi. Söz konusu ifadelerin 'tehdit' suçu unsurları barındırdığı belirtilerek şöyle denildi:

"Şüpheli, şikayete konu paylaşımında her ne kadar Cumhurbaşkanımızın adını zikretmemiş olsa da paylaşımın bütünü ve altındaki yorumlarla birlikte değerlendirildiğinde, şüphelinin söz konusu paylaşımı ile hedef aldığı kişinin Cumhurbaşkanımız olduğu açıktır. Kaldı ki Cumhurbaşkanımız şüphelinin iddiasının aksine seçilme barajını yüzde 50 artı 1'den 40 artı 1'e düşürülmesine yönelik bir görüşü beyan etmemiştir.

Emekli Amiral Atilla Kıyat’ın skandal paylaşımına AK Parti’den sert cevap!

"DOLAYISIYLA ŞÜPHELİ GERÇEK DIŞI BİR VARSAYIM ÜZERİNDEN..."

Cumhurbaşkanımız, TBMM açılış resepsiyonunda 'Mevcut durumu Meclis'e getiren biziz, onu halkımıza götüren de biziz. Halkımızın büyük çoğunluğuyla bu onaylandığına göre şimdi bunu tekrar revize edip gündeme getirmek siyasetçi ciddiyetine yakışmaz. Böyle bir şey olacaksa bu bizim değil, adı üzerinde muhalefetin yapacağı bir iştir, bizim işimiz değil' şeklinde görüşlerini net olarak ortaya koymuştur.

Dolayısıyla şüpheli gerçek dışı bir varsayım üzerinden Cumhurbaşkanımıza son biçmeye çalışmakta, bir darbecinin akıbetiyle tehdit etmektedir."

Avukat Aydın, Atilla Kıyat adlı kullanıcı hakkında üzerine atılı suçtan soruşturma yapılarak, kamu davası açılmasını talep etti.

KIYAT'IN SKANDAL TWEETİNE AK PARTİ'DEN ÇOK SERT TEPKİ!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Emekli Amiral Atilla Kıyat'ın skandal açıklamalarına çok sert tepki gösterdi.

Çelik şöyle konuştu:

"Amirallik yapmış bu şahıs, kendi ülkesinin devlet başkanını belli bir sonla tehdit edecek kadar şuurunu kaybetmiş. Bir siyasi tartışma yapıldığı zaman bunlar nasıl zihniyetlerdir ki hemen siyasi cellatlığa soyunuyorlar. Şimdi biri çıkıp kendisini Türk ordusunun bir mensubu olduğunu unutup birtakım Nazi subaylarına benzetmeye kalksa bu ne kadar yakışık alırsa kendisinin yaptığı açıklama Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'na ve Devlet Başkanı'na karşı yaptığı açıklama bu kadar yakışık alır."

"SON BİÇMEYE ÇALIŞANLAR 15 TEMMUZ'DA KARŞILIĞINI ALDI"

Kıyat'ın siyasi cellatlık yapmaya, Cumhurbaşkanı'na bir son biçmeye çalıştığını belirten Çelik, "O son biçmeye çalışanların karşılığını bu millet 15 Temmuz'da verdi. Bu kadar ahlaksız, bu kadar izandan yoksul ve bu kadar gayri insani bir şey olabilir mi? Türk Silahlı Kuvvetleri bütün subaylarıyla bütün komuta kademesiyle ve Mehmetçik'i ile demokrasiye bağlı bir kurumdur. Demokrasi dışında herhangi bir düşünce içerisinde olması düşünülemez." değerlendirmesini yaptı.

"DEVLETİMİZİN BEKA MÜCADELESİNİ TEHDİT EDEN AMAÇLAR…"

Konuya ilişkin AK Parti Grup Başkanvekili Av. Cahit Özkan da değerlendirmelerde bulundu.

Özkan, Kıyat'ın skandal paylaşımının hukuki açıdan suç teşkil etmesinin ötesinde aziz milletimize ve devletimizin beka mücadelesini tehdit eden belli amaçlar güttüğünü ifade etti.