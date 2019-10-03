“Bin yıl da sürse ayrılmayacağım”

Diyarbakır'da anne Hacire Akar'ın, dağa kaçırılan oğlu Mehmet Akar için 22 Ağustos'ta başlattığı HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti 30'uncu gününü geride bıraktı. Hacire ananın kararlı duruşu sonrası 24 Ağustos'ta çocuğuna kavuşmasıyla birlikte genişleyen eylemde evlat nöbetine katılan aile sayısı ise 50 oldu.







BURADAN GİTMEYECEĞİM

Oturma eylemi yapan annelerden Mevlüde Üçdağ, oğlu Ramazan Üçdağ'dan 4 yıldır haber alamadığını belirterek şöyle konuştu: "Oğlum için buradayım. Burada beklemeye devam edeceğim. Yıllardır sabrettim. Oğlum gelene kadar buradan gitmeyeceğim. Buradan 81 ile sesleniyorum: Ne olursunuz evlatlarınız kayıpsa gelin buraya. Birbirimize destek verelim. Çocuklarımızı onların ellerinden alalım, bu zulüm bitsin artık yeter. Yıllardır bu zulmü yaşıyorum. Bin yıl da sürse ben buradan ayrılmayacağım. İnadım inat."







ÖMÜR BOYU DA SÜRSE DE

Gözyaşı döken Fatma Akkuş da 2015'ten bu yana hasret kaldığı kızı Songül için eyleme katıldığını, kızından hiç haber alamadığını belirtti. "Bir değil, iki ay değil üç ay da sürse bekleyeceğiz. Yeter ki çocuklarımızdan haber alalım." ifadelerini kullanan Akkuş, yıllardır çocuğunu beklediğini aktardı. Sevda Demir, 4 yıldır oğlu Fatih'ten haber alamadığını, evladı için sonuna kadar eylemi sürdürmeye kararlı olduğunu dile getirdi. Oğluna kavuşma ümidiyle Diyarbakır'ın Hani ilçesinden geldiğini anlatan Demir, "Bir kişi otursa ikinci anne benim. Daha ne kadar sürecek bu acı? Eyleme devam edeceğim. Kış gelse çadır kuracağım. Çadırda eyleme devam edeceğim. Sokakta oğlumun arkadaşlarını görünce ağlıyorum" diye konuştu.

HDP binası önündeki 'Çocuklarımızı geri verin' eylemi devam ediyor!

"PKK, BU ANALARIMIZIN AYAKLARI ALTINDA KALACAKTIR"

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak partinin il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerini ziyaret eden, Hakkari'den gelen kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, destek açıklaması yaptı. Heyette yer alan Cüneyt Özbek, "Analarımızın yanında, terör örgütü PKK'nın karşısındayız. PKK, bu analarımızın ayakları altında kalacaktır" dedi.