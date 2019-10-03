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'da operasyonu! 27 kişi gözaltında

'da düzenlenen operasyonunda 27 zanlı gözaltına alındı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 3.10.2019 15:09
Bursa'da uyuşturucu operasyonu! 27 kişi gözaltında

Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Adreslerde bulunan 27 şüpheli gözaltına alındı, aramalarda 1 kilo 700 gram ve satışa hazır paketlerde sentetik uyuşturucu, 70 gram esrar ve 3 hassas terazi ele geçirildi.

Zanlılardan 17'si "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapılarak serbest bırakıldı.

E.D, M.A, M.D, F.Y, O.K, Ş.Z, M.B.G, A.Ö, Ü.B. ve Ü.D. ise "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

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Bursa'da uyuşturucu operasyonu! 27 kişi gözaltında
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