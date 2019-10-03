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Erdoğan'ın kabulleri!

,bugün MİT müsteşarı Hakan Fidan'ı kabul edecek. Bu görüşmenin öncesinde Estonya, Sri Lanka ve Slovenya'nın büyükelçileri Başkan Erdoğan'a güven mektubunu sunacak.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 3.10.2019 14:22 Güncelleme Tarihi: 3.10.2019 15:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulleri!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün MİT müsteşarı Hakan Fidan'ı kabul edecek. Bu görüşmenin öncesinde Estonya, Sri Lanka ve Slovenya'nın büyükelçileri Başkan Erdoğan'a güven mektubunu sunacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT Başkanı'nı kabul edecek

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Kolk, Erdoğan'a güven mektubu sundu. Büyükelçi Kolk'un bazı büyükelçilik çalışanlarını taktimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Hassen, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Büyükelçi Hassen'in eşi ve çocuğu ile bazı büyükelçilik mensuplarını Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulleri!
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